Außerdem solle diese Maßnahme in der sogenannten Alarm- und Ausrückeordnung, in der Feuerwehr auch kurz AAO genannt, integriert werden, und grundsätzlich müsse, so heißt es im Bedarfsplan, bei einem Schadensereignis in Hermannsdorf die Feuerwehr Bitz parallel zu der Abteilung der Kernstadt mit alarmiert werden. Dann wird, so formulieren es die Ingenieure, der erste Abmarsch über die Feuerwehr Bitz, der zweite über die Feuerwehr Burladingen sichergestellt. Wegen der Fahrzeit müsse die Burladinger Wehr bereits fünf Minuten nach der Alarmierung von ihrem Feuerwehrhaus abrücken, betont das Gutachten. Das scheint sportlich kalkuliert worden zu sein.

Immerhin geht es vom Feuerwehrhaus der Kernstadt an der Schlichte über die B 32 mitten durch den Stadtkern. Bis hin zur Kreuzung, die dann hinauf auf die Kreisstraße 7102 vorbei am Ziegelhof bis nach Hermannsdorf führt.

Dort oben angekommen, sind die Einsatzkräfte gleich noch mit einem anderen Problem konfrontiert: "Aufgrund der exponierten Lage muss bei einem Brand in Hermannsdorf bereits frühzeitig an die Wasserversorgung über lange Wegstrecken gedacht werden", heißt es im Bedarfsplan.