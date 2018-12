Burladingen Gebäude fertig – der Vorplatz ruht

Bereits am 3. Dezember hatten diese und andere Mieter einen Brief an Rathauschef Harry Ebert gerichtet, davon gesprochen, dass die Arbeiten am Gebäude im Zeitplan sind, der Baufortschritt beim künftigen Marktplatz aber "enttäuschend" sei. Sie werfen die Frage auf, wie ab dem Einzugstermin, ein Zugang zur Apotheke, zum Sanitätshaus und zum Hörgeräte-Studio ermöglicht werden soll.