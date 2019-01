Burladingen Gauselfinger surfen ins neue Jahr

Burladingen-Gauselfingen. Viele Jahre hat Kanz im Gemeinderat und an anderen Stellen versucht, Druck zu machen, gemahnt, gedrängelt. Das "Tal der Ahnungslosen" hat er es meist in den Gemeinderatssitzungen genannt, weil oft weder die Telefon- noch die Internetverbindungen in dem seinerzeit größten Burladinger Teilort funktionierten.

Dann kam die NetCom BW, es gab Zuschüsse vom Land und für die Gauselfinger gab es Licht am Ende des Tunnels. "Mit Hochdruck", so Matthias Troppmann, Vertriebsmitarbeiter des Unternehmens, habe man daran gearbeitet, das Netz noch vor Weihnachten fertig zu stellen. Für viele Gauselfinger das schönste Geschenk.

Die ersten Kunden bekamen schon ihren Router und surfen bereits mit Geschwindigkeiten bis zu 50 Mbit pro Sekunde durchs Internet. Streamen von Musik und Filmen ist damit möglich, die Telefonleitungen funktionieren ohne Störung.