Burladingen Gäste hören Bekanntes und Beliebtes

Und dann gab sich ein Dirigent nach dem anderen den Taktstock in die Hand. Hatten schon am Samstagabend die Kapellen aus Salmendingen und Melchingen aufgespielt, so unterhielten am Sonntag die Musikvereine aus Gauselfingen, Hausen, Stetten/Hörschwag und Ringingen. Und auch die Jugendkapellen der Gesamtstadt stellten ihr Können unter Beweis. Es war eine Freude, den einzelnen Orchestern zu lauschen. Denn sie zogen musikalisch alle Register, schöpften ein breites Repertoire aus. Hörte man hier und da alt Bekanntes und vor allem Beliebtes, so vernahm man doch auch immer wieder neuere Stücke und ausgefallene Kompositionen. Da kam wahrlich keine Langeweile auf. Im Gegenteil, die Musizierenden wussten zu überraschen. Und sie beherrschen nicht nur ihre Instrumente, sondern können auch hervorragend singen. Davon konnte man sich auch immer wieder überzeugen.