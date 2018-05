Burladingen Frühjahrskonzert der "Harmonie"

Das Kontrastprogramm ging weiter, als schätzungsweise 50 relativ junge Chormitglieder die Bühne stürmten. Nicht nur aktuelle Popsongs, auch den "Tourdion" und "Biscaya" hatte der Chor "Impuls" Neufra mit seiner musikalischen Leiterin Regina Schoßer im Repertoire. An Stimmgewaltigkeit kaum zu übertreffen und wundervoll anzuhören. Der Chor aus der Nachbargemeinde bereicherte erstmals das Gauselfinger Konzert – aber sicher nicht zum letzten Mal. Schließlich hatte sich im Jahr 1632 Gauselfingen mit Neufra nach der Schlacht von Donauwörth verbündet und sich Respekt bei den Schweden verschafft, wie Entress augenzwinkernd erinnerte.

Mit einem lauten Knall kündigte sich dann der Männergesangverein Owingen an. Allerdings war es kein Pistolenschuss, der schon mal die "Golden Western Songs" einleiten sollte. Nein, Chorleiterin Patrizia Lormes-Schreijäg war einfach nur der massive Notenständer umgefallen. Und weil die Herren nicht nur die Lieder von Udo Jürgens so schön wiedergaben und bei den Western-Filmhits mit Cowboyhut auftraten, setzten sie gleich noch den "Bajazzo" obendrauf. Ob der Klassiker "New York, New York" von Frank Sinatra oder ganz modern "80 Millionen" von Max Giesinger – der Karl-Otto- Fetzer-Chor aus Hettingen war in jedem Genre stimmsicher.

Als Firmenchor von Trumpf im Jahr 1971 gegründet, benannte sich das Ensemble 1992 nach dem Tod des Gründers und langjährigen Chorleiters um. Inzwischen leitet Michael Wessner den Firmenchor, der zahlreiche Auftritte absolviert und schon öfter zu Gast beim Frühjahrskonzert in Gauselfingen war. Selbst Silvia Entress schwelgte in Erinnerungen an gemeinsame Projekte.

Und auch dieses wundervolle Konzert vom Samstag bleibt mit beeindruckenden Gesangsvorträgen und einem breiten Repertoire an Liedern und Genres sicher noch lange im Gedächtnis.