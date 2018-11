Burladingen Frieden im engsten Kreis vorleben

In Gauselfingen legte Ortsvorsteher Rudi Kanz im Beisein einer Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr einen Kranz nieder. In seiner Ansprache erinnerte er insbesondere an den Tieffliegerangriff in Gauselfingen am 10. September 1944, bei dem mehrere Menschen ums Leben kamen. Weiter erinnerte er an die derzeit vielen Kriegsschauplätze auf der ganzen Welt. Aber es gelte, nicht nur an die Opfer zu denken, auch viele Frauen und Kinder müssten dadurch viel Leid erfahren. Diesen Kriegen könne man entgegenwirken. Selbst im engsten Kreise müsse man Frieden vorleben.

Die Enkeltochter des Ortsvorstehers, Lara Kanz, bat im Namen aller Kinder und Jugendlichen um Frieden auf der Welt. Danach wurden von den Besuchern der Trauerfeier zusammen mit Annette Huber von der katholischen Pfarrgemeinde gebetet. Mit einem Schlusswort von Rudi Kanz endete die vom Musikverein Gauselfingen musikalisch umrahmte Gedenkfeier.

Auch in allen anderen Stadtteilen Burladingens wurden Kränze niedergelegt und der Opfer von Gewalt und Terror gedacht.