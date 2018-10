Burladingen Ein Theater geht über den Bühnenrand hinaus

Burladingen-Melchingen. Motto der Spielzeit 2018/2019 ist ein Satz von Oskar Schlemmer: "Alles was heute Wirklichkeit ist, schaute einst die Fantasie." Allein fünf Uraufführungen stehen auf dem Spielplan – vom nachdenklichen Zwei-Personen-Stück in der Kneipe über den Frauenmonolog im Wohnzimmer, die trashig-turbulente Theatershow, zu der die Zuschauer die Ideen in den Postkasten geliefert haben, bis hin zum großen Geschichtsstück, das sich in der Mössinger Pausa dem Aufstieg und Fall einer Firma widmet. Und schließlich werden sich die Lindenhöfler im kommenden Jahr mit einer Trilogie der Bauhaus-Idee widmen – anlässlich deren 100. Geburtstag.

Intendant Stefan Hallmayer sieht vor allem die kleinen Formate als Gelegenheit, vor Menschen zu spielen, die sonst nicht unbedingt ins Theater gehen. Es soll, wie Hallmayer sagt, ein "Theater jenseits der Bühnen werden". Dort will er sie finden, die Zivilgesellschaft, die so nötig ist, wenn, wie der Theaterintendant es formuliert, "die rhetorische Brandschatzung in den Parlamenten angekommen ist". Angelehnt an den Schlemmer-Satz geht es dem Schauspieler und Intendanten um die Frage: "Wie leben wir heute und in der Zukunft?"

Die erste Premiere ist gleich eine Uraufführung. Sie wird am 25. Oktober in der Melchinger Theaterkneipe stattfinden. Hallmayer selbst schlüpft in die Rolle eines der Protagonisten. "Chaim und Adolf" heißt das Stück über zwei Fremde, die sich im Gasthaus begegnen, Schach spielen und dabei ungeahnte Gemeinsamkeiten entdecken.