Burladingen Auf Friedhof werden Bäume gefällt

Entlang einiger Feldwege seien vom Forst die Hecken zurückgeschnitten worden, sagte Barth-Lafargue. Das Problem mit den Eschen-Bäumen entlang des Weges am Pfaffenberg und im Fränzental werde von Förster Veser im Winter angegangen.

Wer die Toilette in der Burgrunine aufgestellt hat, habe noch nicht ermittelt werden können, berichtete die Ortsvorsteherin. Jedenfalls sei dies nicht von der Ortschaftsverwaltung veranlasst worden.

In der jüngsten Sitzung des Burladinger Gemeinderates sei, so berichtet Barth-Lafargue weiter, sei den Melchinger Ortschaftsräten zugesagt worden, dass die Arbeiten zum Baugebiet Am Pfaffenberg zeitnah ausgeschrieben werden, sodass gleich im kommenden Frühjahr mir den Bauarbeiten begonnen werden könne.