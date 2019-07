Burg Hohenzollern Gut besuchtes Open-Air-Kino im Burghof

Entspannt saß Ralf Merkel am Samstagabend im voll besetzten Biergarten des Burghofes – der Hechinger Kinochef konnte sich über ein gelungenes Wochenende freuen. Unter anderem wegen des Wetters: Der angekündigte Regen geduldete sich bis Sonntagmorgen, sodass beide Abende im Trockenen bei 20 Grad über die Bühne gingen.

In 16 Jahren Open-Air-Kino auf der Burg habe er vielleicht drei solche Wochenenden in Sachen Wetter erlebt, sagte Merkel. "Vor allem der Freitag war traumhaft, ich bin nachts um 4 Uhr im Polo-Shirt heim", meinte er. Entsprechend gut besucht war die Veranstaltung.

Sowohl am Freitag als auch am Samstag blieben nur wenige der rund 500 Stühle im Burghof frei. "Wir haben hier inzwischen einfach auch viele Stammgäste", sagte Merkel, "einige reservieren die Karten schon an Ostern, bevor die jeweiligen Filme überhaupt feststehen."