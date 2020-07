Bundestagswahl 2021 Kretschmann junior fordert Bareiß heraus

Und Kretschmann appellierte an die Seele der Partei: Die Grünen müssten als parlamentarischer Arm der Klimaschutzbewegung bei der Bundestagswahl viel stärker werden – dafür müsse sie auch aus ihren Versäumnissen lernen. Man dürfe den Menschen Konzepte nicht nur erklären, sondern mehr auf sie zugehen. Zugleich rief er dazu auf, das "sichere Ufer der eigenen Komfortzone" hinter sich zu lassen – ohne dabei den Kompass zu verlieren, dessen Nadel selbst im Finstern immer grün leuchten müsse. Dafür, dem Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen einen neuen "grünen Tarif" durchzugeben, brenne ihm der Kittel, so Kretschmann.

Thomas Zawalski betonte Wirtschaftskompetenz

Thomas Zawalski dagegen betonte in seiner recht nüchternen Rede vor allem seine Wirtschaftskompetenz. Er sei ein Quereinsteiger ohne Parteikarriere, sagte der gebürtige Berliner, der mit seiner Familie in Balingen lebt und als Unternehmensberater und Interim-Manager tätig ist. Von entscheidender Bedeutung bei der kommenden Bundestagswahl sei, so der 62-Jährige, dass die Grünen angesichts der Corona-Krise mehr für Wirtschaftskompetenz stünden. Es brauche nach der Überwindung der Corona-Pandemie eine "neue Normalität", kein Zurück zu Massentierhaltung, zu kurzen Inlandsflügen für kurze Besprechungen, kein Zurück zum "Burnout-Kapitalismus". Dabei müssten wissenschaftliche Erkenntnisse viel stärker als bisher einfließen, so Zawalski.

Der Tübinger Grünen-Bundestagsabgeordnete Chris Kühn sagte, der Gegner bei der kommenden Wahl heiße Thomas Bareiß (CDU). Der Balinger ist seit 2005 direkt gewählter Abgeordneter, überhaupt ist der Wahlkreis seit 1949 fest in der Hand der CDU. Bareiß liefert derweil laut Kühn einige Angriffsflächen: Er sei zwar online in Sozialen Medien überaus aktiv, allerdings vertrete er dabei regelmäßig "Themen von gestern". Als energiepolitischer Sprecher der Unions-Fraktion, so Kühn weiter, habe er ihn als Mann erlebt, der wichtige Zukunftsfragen blockiere. Klaus Harter erinnerte daran, dass Bareiß "aus der Zeitung" davon erfahren habe, dass sie Sigmaringer Kaserne geschlossen werden solle. Daran könne man erkennen, wie gut der CDU-Abgeordnete im Wahlkreis vernetzt sei – nämlich immer nur dort, wo es ihm selbst nütze.