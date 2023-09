Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 33 müssen sich auf massive Einschränkungen gefasst machen: Bei Gremmelsbach, im Bereich der dortigen Kläranlage, laufen bereits seit dem vergangenen Herbst Bauarbeiten. Hier entsteht ein neues Regenüberlaufbecken zur Entlastung der Kläranlage des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) der Raumschaft Triberg.

Zunächst, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Triberg, verliefen sie „meist unauffällig für alle Verkehrsteilnehmer“. Nun aber sind die Bauarbeiten an einem Punkt angekommen, an dem Autofahrer, welche die nahe gelegene B 33 benutzen wollen, sie zu spüren bekommen.

Für die Verbandskläranlage der Raumschaft Triberg wird derzeit ein Regenüberlaufbecken gebaut. Foto: Helen Moser

Ampelregelung seit Ende August

Bereits seit Ende August wird der Verkehr durch Kanalgrabarbeiten behindert, die eine Ampelregelung bedingen. Damals begannen die Bauarbeiten für die Errichtung des Entlastungskanals vom Regenüberlaufbecken in die Gutach. Um diese Verbindung zu schaffen, muss die B 33 einmal komplett gequert werden. Seit Ende August läuft der erste Bauabschnitt dieses Vorhabens – zunächst steht der Bereich zwischen Bundesstraße und Gutach im Fokus. Diese Arbeiten sollen bis Freitag, 15. September, erledigt sein.

Freie Fahrt ab Oktober

Im Anschluss steht bis Freitag, 29. September, die eigentliche Querung der B 33 auf dem Plan. „Aufgrund der erforderlichen Tiefe für die Kanalleitung sowie der erforderlichen Schächte von mehr als 3,5 Metern können diese Arbeiten zur Sicherheit der Mitarbeiter und der Baustelle, aber auch zur Sicherheit des Verkehrs nur im Zuge einer Vollsperrung umgesetzt werden“, teilt die Stadtverwaltung Triberg mit. Verkehrsteilnehmer müssen sich also auf eine Umleitung gefasst machen. Wie Silvia Hoppe vom GVV erklärt, werden Auto- und Lastwagenfahrer großräumig umgeleitet. Für den überregionalen Verkehr ist die B 33 zwischen Triberg und Offenburg gesperrt. Auch in unmittelbarer Nähe der Baustelle gelten Umleitungen, die allesamt ausgeschildert sind.

Auf der einen Seite die Baustelle, auf der anderen die Gutach – und in der Mitte die Bundesstraße, die im Zuge der Arbeiten gequert werden muss. Foto: Helen Moser

„Sobald der Kanal verlegt und abgenommen ist, wird der Bereich wieder verfüllt und anschließend für den Verkehr freigegeben“, schildert die Stadtverwaltung. Restarbeiten stehen aber auch im Anschluss noch an. Von 29. September bis Freitag, 6. Oktober, wird der Verkehr daher noch einmal per Ampel geregelt. Danach herrscht auf der B 33 wieder freie Fahrt.