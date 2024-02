Warum am Morgen ein Hubschrauber über Freudenstadt gekreist ist

1 Für eine ganze Weile war der Hubschrauber der Bundespolizei über Freudenstadt zu beobachten. Foto: Ortmann

Ein Hubschrauber der Bundespolizei hat am Dienstagmorgen über Freudenstadt einige Runden gedreht. Das Kuriose dabei: Nicht einmal die Polizei weiß genau, warum der Helikopter über Freudenstadt seine Kreise gezogen hat.









Gleich mehrere Schleifen hat ein Hubschrauber der Bundespolizei am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr über Freudenstadt gezogen. Später drehte die Maschine dann in Richtung Alpirsbach ab, um schließlich der Bahnlinie in Richtung Offenburg zu folgen.