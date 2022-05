28 Riesenjubel bei Eintracht Frankfurt nach dem Europapokalsieg in Sevilla. Foto: dpa/Arne Dedert

Erfolge soll man feiern – und genießen. Vor allem dann, wenn sie nicht in jeder Saison auf der Tagesordnung stehen. Eintracht Frankfurt hat 42 Jahre lang auf seinen zweiten internationalen Titel der Vereinsgeschichte gewartet. Der Bundesligist triumphierte im Finale der Europa League in Sevilla mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers – und feierte danach ausgiebig die Fußball-Party des Jahres.

Auf die Explosion der Gefühle folgten Glückwünsche aus der ganzen Welt – und auch von der Deutschen Fußball Liga (DFL): „Was für ein großartiger Abend, was für ein fantastischer Erfolg!“, sagte DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen. In der Europapokal-Saison hätten Eintracht-Trainer Oliver Glasner und seine Mannschaft nicht nur die Eintracht-Fans begeistert, sondern sehr viele Menschen weit darüber hinaus.

„Die Frankfurter haben, angetrieben durch die hervorragende Unterstützung ihrer Fans, im besten Sinne Werbung für die Bundesliga gemacht“, so Hopfen. Den Finalsieg bezeichnete sie als den „krönenden Abschluss. Gratulation an den gesamten Club – das Trainerteam und die Spieler, alle Verantwortlichen und Mitarbeitenden – zum zweiten Europapokal-Triumph nach 1980!“

Dickes Lob von Flick

Auch Bundestrainer Hansi Flick war begeistert: „Oliver Glasner und sein Trainerteam haben großartige Arbeit geleistet und mit ihrem offensiven, leidenschaftlichen Fußball nicht nur die vielen Fans von Eintracht Frankfurt mitgerissen. Ich freue mich ganz besonders auch für unseren Nationaltorhüter Kevin Trapp, der maßgeblich zu diesem Titelgewinn beigetragen hat und seiner Mannschaft die gesamte Saison über ein sicherer Rückhalt, aber auch Antreiber und Motivator war.“

Supercup in Helsinki

Die Eintracht spielt damit in der kommenden Saison in der Champions League. Einen Vorgeschmack gibt es schon am 10. August. Im Olympiastadion von Helsinki steht der europäische Supercup auf dem Programm – gegen den Champions-League-Sieger, der am 28. Mai in Paris ermittelt wird zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid.

