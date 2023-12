Rottweiler Weihnachtsmarkt startet am 7. Dezember

1 Einstimmen auf die Weihnachtszeit mit einem Bummel über den Weihnachtsmarkt vom 7. Dezember bis zum 17. Dezember Foto: Ralf Graner

Die Stadt Rottweil und der Gewerbe- und Handelsverein freuen sich über 30 Jahre Rottweiler Weihnachtsmarkt vom 7. bis 17. Dezember.









Link kopiert



Gebrannte Mandeln, Glühweinduft und Handwerk locken in die Rottweiler Innenstadt: Der Weihnachtsmarkt startet am Donnerstag, 7. Dezember, zum 30. Mal. Der Gewerbe- und Handelsverein (GHV) und die Stadt Rottweil laden elf Tage lang zum gemütlichen Bummel vor prächtiger historischer Kulisse in die Rottweiler Innenstadt ein.