Bürokratie-Irrsinn im Landkreis Freudenstadt: Bei diesen acht Kreisstraßen verzögert sich der Baubeginn deutlich

1 Die Kreisstraße zwischen Dietersweiler und Aach beschäftigt seit Jahren das Straßenbauamt und die Presse. Das Foto hier stammt aus dem Jahr 2021. (Archivbild) Foto: Rath

Die Sanierung der Kreisstraßen im Landkreis Freudenstadt geht trotz Dringlichkeitsprogramm nur schleppend voran. Schuld ist die überbordende Bürokratie. Diese treibt mittlerweile sogar erfahrene Beamte des Landratsamts an den Rand der Verzweiflung.









Link kopiert



Mit einem Dringlichkeitsprogramm will der Landkreis Freudenstadt die Sanierung von Kreisstraßen vorantreiben. Doch offenbar kommt es trotz all der Dringlichkeit zu immer mehr Verzögerungen im Straßenbau. So hat die Kreisverwaltung dem Technischen Ausschuss des Kreistags am Montag eine Auflistung ausstehender Straßensanierungen vorgelegt. 17 Projekte sind darin aufgeführt. Bei acht dieser Projekte verzögert sich der Baubeginn – teilweise sogar um mehrere Jahre.