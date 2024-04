Bürgerworkshop in Kippenheim

1 Was soll aus dem Platz werden, auf dem sich aktuell die alte Festhalle befindet? Dazu sollten die Bürger in einem Workshop Ideen äußern. Foto: Göpfert

Nachdem nun das Bürgerhaus gebaut ist, wird die alte Festhalle in Kippenheim nicht mehr benötigt. Wie soll es also mit dem Areal weitergehen? Mit dieser Frage setzten sich die Bürger in einem Workshop auseinander.









Sieben Bürgerversammlungen gab es, bevor das Bürgerhaus stand. Nun gehe es in Runde zwei der Bürgerbeteiligung, erklärte Bürgermeister Matthias Gutbrod. Nun stellt sich die Frage: Was soll mit dem alten Festhallengelände passieren? Dazu ist nun wieder die Meinung der Bürger gefragt, von denen rund 60 am Mittwoch ins Gemeindehaus kamen. Bei der Moderation griff man auf die bewährte Hilfe von Judith Nägeli zurück, die auch schon den Prozess für das Bürgerhaus begleitet hatte.