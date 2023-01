5 Tommy Geiger, seine Frau Michaela und die Töchter Alexa und Juliana sind überwältigt und freuen sich über den grandiosen Wahlsieg. Foto: Visel

Der Schörzinger Ortsvorsteher und Schömberger Stadtrat Tommy Geiger ist neuer Bürgermeister von Ratshausen. Er erreichte am Sonntag 70,9 Prozent der Stimmen.















Link kopiert

Ratshausen - Kaum jemand in Ratshausen hatte erwartet, dass die Bürgermeisterwahl so eindeutig entschieden wird. Zu ähnlich waren sich die Wahlkampfprogramme der beiden Bewerber, die in den vergangenen Wochen präsent waren in der Schlichemtal-Gemeinde.

In der rund 800 Einwohner zählenden Gemeinde gab es 617 Wahlberechtigte. 411 gingen zur Urne, was einer stolzen Beteiligung von 66,6 Prozent entspricht. Auf Geiger entfielen 290 der 409 gültigen Stimmen (70,9 Prozent). Sein Mitbewerber Dominik Fischer aus Meßstetten erhielt 118 Stimmen (28,9 Prozent). Zwei Stimmen waren ungültig.

Ganze Familie freut sich über den Sieg

Geiger und seine Frau Michaela freuten sich zusammen mit den Töchtern Alexa und Juliana über den "tollen Wahlsieg", den er, Geiger, so nicht erwartet hätte: "Ich bin ganz baff." Er dankte seiner Familie für den Rückhalt sowie seinen Wählern für das Vertrauen und versprach: "Ich werde als Bürgermeister mein Bestes geben." Bereits zum 15. Februar will Geiger sein Amt in Ratshausen antreten. Zuvor soll es mit Bürgermeister Heiko Lebherz, der demnächst das Bürgermeisteramt in Haigerloch antritt, den Verwaltungsmitarbeitern und den Gemeinderäten eine Einarbeitungszeit geben.

Landrat und Bürgermeister gratulieren

Schon bei der Stimmenauszählung zeigte sich, dass sich das Häufchen der für Geiger abgegebenen Stimmzettel schneller anhäufte als das von Fischer. Um 18.30 Uhr verkündete Lebherz das Ergebnis der Wahl vor dem Rathaus. Dort warteten zahlreiche Bürger sowie der Musikverein und der Liederkranz. Zu den ersten Gratulanten zählten die Bürgermeister aus dem Oberen Schlichemtal sowie Landrat Günther-Martin Pauli. Auch Schörzinger wie der Ortschaftsrat Harald Schmuck waren gekommen. "Das ist für Tommy Geiger ein tolles Ergebnis. Ich hoffe, dass er als Ortsvorsteher trotzdem weiter ein so großes Engagement zeigt", sagte er. Auch der enttäuschte Dominik Fischer ("So ist Demokratie") wünschte Geiger für sein neues Amt alles Gute und viel Erfolg.

Kommentar

Von Bernd Visel

Wer hätte das gedacht? Tommy Geiger hat sich im ersten Wahlgang ganz deutlich durchgesetzt und ist in Ratshausen mit 70,9 Prozent der gültigen Stimmen zum Nachfolger von Heiko Lebherz gewählt worden, der als Schultes nach Haigerloch wechselt. Der erdrutschartige Sieg von Geiger ist insofern überraschend, als er und sein Kontrahent Dominik Fischer im Wahlkampf fast die gleichen Themen in den Vordergrund stellten. Kein Wunder: In einer Gemeinde wie Ratshausen sind die Investitionsprojekte und damit auch die Gestaltungsmöglichkeiten des Bürgermeisters begrenzt. So spielte wohl letztlich die Persönlichkeit eine große Rolle und auch, dass Geiger in Ratshausen kein Unbekannter ist und im Wahlkampf von Haus zu Haus zog. Für ihn gilt es nun vor allem, dem großen Vertrauensvorschuss der Ratshausener gerecht zu werden und alles dafür zu tun, ein Bürgermeister für alle Bürger zu sein.