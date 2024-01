1 Birgit Maier kandidiert als Bürgermeisterin in Mötzingen. Foto: Karl Huber Fotodesign

Birgit Maier aus Mötzingen hat ihre Bewerbung für die Bürgermeisterwahl in der kleinen Gäugemeinde eingereicht.









Birgit Maier ist aktuell Leiterin des Amtes für Bildung und Betreuung bei der Stadt Nagold. Sie tritt parteiunabhängig an. Die 50-Jährige ist verheiratet, seit 15 Jahren in Mötzingen zuhause und Mitglied im Breitensport Mötzingen sowie in der Theatergruppe des Musikverein Mötzingens.