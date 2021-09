2 Die Entscheidung ist gefallen. Bürgermeister Robert Strumberger (links) gratuliert seinem Nachfolger Heiko Wehrle. Foto: Liebau

Bürgermeisterwahl: 45-jähriger Hauptamtsleiter erbt den Sessel von Robert Strumberger















Heiko Wehrle wird neuer Bürgermeister der Stadt Vöhrenbach. Mit über 80 Prozent der gültigen Stimmen siegte er am Sonntag deutlich vor seinen beiden Kontrahenten.

Vöhrenbach. Kurz nach 21 Uhr war es soweit: Bürgermeister Robert Strumberger betrat das Foyer der Festhalle, das Wahlergebnis in den Händen. Rund 80 Personen sowie Musiker der Stadtkapelle Vöhrenbach warteten bereits gespannt auf das Ergebnis. Der Noch-Schultes fackelte nicht lang und verkündete das Ergebnis: 80,8 Prozent der gültigen Stimmen entfielen auf Heiko Wehrle, Patrick Hellenschmidt konnte knapp 17 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Dauerbewerber Samuel Speitelsbach spielte mit einem Dreiviertel-Prozent keine Rolle.

Sein Chef sucht nun neuen Hauptamtsleiter

Kräftiger Applaus brandete auf, Strumberger überreichte seinem Nachfolger Blumen und Sekt, später spielte die Abordnung der Stadtkapelle noch auf, so wie es in Vöhrenbach Brauch ist.

Glückwünsche gab es unter anderem von den Bürgermeistern des Oberen Bregtals – und von Klaus-Michael Tatsch, Bürgermeister von Hinterzarten – und Noch-Chef des Wahlgewinners, der sich nun nach einem neuen Hauptamtsleiter umsehen muss.

2963 Einwohner waren wahlberechtigt, 67,09 Prozent davon nahmen das Angebot an, 15 Stimmen waren ungültig. Den größten Erfolg fuhr Heiko Wehrle in den beiden Stadtbezirken von Vöhrenbach mit rund 86 und 84 Prozent ein sowie in Urach, wo er die ersten elf Lebensjahre verbrachte und nun rund 85 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte.

Seine besten Ergebnisse holte Patrick Hellenschmidt in den Ortsteilen Langenbach (rund 35 Prozent) sowie mit 36 Prozent in Hammereisenbach, wo er das Amt des Ortsvorstehers bekleidet.

"Für mich geht ein Traum in Erfüllung", sagte Heiko Wehrle im Gespräch mit unserer Redaktion. Nach rund 20-jähriger Tätigkeit als Hauptamtsleiter in Bondorf bei Nagold und jetzt in Hinterzarten fühle er sich bereit, das Amt des Bürgermeisters in seiner Heimatgemeinde voll und ganz auszufüllen.

Beobachter sehen einen fairen Wahlkampf

Politische Beobachter waren sich im Gespräch einig, dass der Wahlkampf zwischen Heiko Wehrle und Patrick Hellenschmidt äußerst fair verlaufen war. Jeder der Kandidaten stellte sich in vier Veranstaltungen den Wählerinnen und Wählern vor, dazu gab es Infostände und natürlich die zentrale Kandidatenvorstellung in der Festhalle, die live im Internet übertragen wurde.

Heiko Wehrle wurde im Januar 1976 geboren. Die ersten elf Lebensjahre wuchs er in Urach auf, in Hammereisenbach ging er in den Kindergarten. Später zog die Familie nach Vöhrenbach, wo er die Grundschule besuchte. Sein Abitur absolvierte er am Otto-Hahn-Gymnasium in Furtwangen. Wehrle absolvierte eine Ausbildung zum Diplom-Verwaltungswirt. Dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung im Jahr 1999 folgte eine einjährige Zivildienstzeit im Alten- und Pflegeheim in Vöhrenbach. Danach, im Jahr 2001, startete er ins Berufsleben als Hauptamtsleiter in Bondorf bei Böblingen. Nach zwölf Jahren wechselte er nach Hinterzarten und ist seit nunmehr acht Jahren dort als Hauptamtsleiter im Einsatz. Projekte, an denen er in Hinterzarten beteiligt war, seien unter anderem die Schaffung eines Waldkindergartens, die Erweiterung der Krippengruppe, der Umbau der Grund- und Hauptschule zur Ganztagesschule und die Bereitstellung neuen Baulands gewesen, berichtete Wehrle.