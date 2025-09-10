Bürgermeisterwahl in Alpirsbach: Yves Kristof vermisst das Wir-Gefühl

„So kann es nicht weitergehen“, findet Bürgermeisterkandidat Yves Kristof. Eine Kommune lebe von der Diskussion. Davon sei in Alpirsbach nichts zu spüren. Sollten am 14. April die meisten Stimmen auf ihn entfallen, will er die Bevölkerung mehr einbeziehen.
Zehn Stühle stehen um den langen Holztisch im Esszimmer. Er symbolisiert das, wofür Yves Kristof wirbt: Austausch mit den Mitmenschen. Seit 2021 leben er und seine Verlobte in Rötenbach. Für die Besuche der Nachbarn, mit denen sich das Paar rasch angefreundet habe, brauche es nun einmal Platz, sagen die beiden.