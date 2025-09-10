Bürgermeisterwahl in Alpirsbach: Yves Kristof vermisst das Wir-Gefühl

„So kann es nicht weitergehen“, findet Bürgermeisterkandidat Yves Kristof. Eine Kommune lebe von der Diskussion. Davon sei in Alpirsbach nichts zu spüren. Sollten am 14. April die meisten Stimmen auf ihn entfallen, will er die Bevölkerung mehr einbeziehen.

Zehn Stühle stehen um den langen Holztisch im Esszimmer. Er symbolisiert das, wofür Yves Kristof wirbt: Austausch mit den Mitmenschen. Seit 2021 leben er und seine Verlobte in Rötenbach. Für die Besuche der Nachbarn, mit denen sich das Paar rasch angefreundet habe, brauche es nun einmal Platz, sagen die beiden.

In Gesprächen mit Alpirsbachern sei Yves Kristof viel Negatives über die Entwicklung der Klosterstadt zu Ohren gekommen. Die hohe Verschuldung der Stadt, die Pläne des amtierenden Bürgermeisters Michael Pfaff das Haus des Gastes zu verkaufen, das Freibad zu privatisieren und der Bau des Feuerwehrhauses, der sich seit Jahren immer weiter verzögert, geschweige denn der Stillstand beim Gewerbegebiet „Höhe 1“: Die Alpirsbacher sind nicht mit all den Entscheidungen ihres Repräsentanten einverstanden.

Austausch mit der Bevölkerung

Nun gebe es zwei Möglichkeiten. „Man kann vom Sofa aus viel goschen mit zwei Halbe im Schädel“, formuliert es Kristof. Aber das sei nicht seine Art. Oder man bringe sich und seine Ideen aktiv ein. Und genau daher rühre seine Entscheidung, für die Bürgermeisterwahl am 14. April zu kandidieren.

Als Bürgermeister müsse man auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen, keine Frage. Doch er habe den Eindruck, sagt Kristof, dass die Bevölkerung in der Entscheidungsphase oftmals nicht mitgenommen wird. „Der Austausch kommt zu kurz.“ Und er sagt ganz klar: „Leere Versprechungen bringen uns nicht weiter. Die Bevölkerung ist gesättigt.“ Damit bezieht er sich nicht nur auf die Politik in Alpirsbach.

Ausbildung bei Arburg

Der 36-Jährige ist bereits viel rumgekommen. Seine Ausbildung zum Industriemechaniker absolvierte er bei der Firma Arburg in Loßburg. Anschließend arbeitete er bei der Firma Wolf in Freudenstadt, der Firma Eldec in Dornstetten und der Firma Kafa in Klosterreichenbach. 2012 kam er schließlich zu Krauss Maffei Technologies, einem Spritzgießmaschinenhersteller aus München. 2019 machte er dort seinen Meister. Nun ist er als Business Development Manager tätig.

Doch gerade, weil er viel rumgekommen ist, weil er bereits in einigen Kommunen des Landkreises Freudenstadt gewohnt hat und auch öfter in München unterwegs ist, bringe er eine andere Sichtweise auf die Dinge mit. Er habe über den Tellerrand hinausgeschaut.

Die Jugend erreichen

„Das Wir-Gefühl kommt in der Bevölkerung zu kurz“, findet Kristof. Er habe von Alpirsbachern erfahren, dass diese keine Gesprächstermine beim amtierenden Bürgermeister bekämen. „Bei mir gibt’s keine Abweisung“, sagt er. Sollte er zum Bürgermeister gewählt werden, verspricht Kristof, möchte er online mehr Kommunikationsmöglichkeiten schaffen, die Jugend mit der Kommunalpolitik auch über Social Media erreichen und mitnehmen. Das mache beispielsweise Baiersbronn gut, findet Kristof.

Kein altmodischer Wahlkampf geplant

Kristof hat eine E-Mail-Adresse und einen Instagram-Account eingerichtet. Einen altmodischen Wahlkampf, bei dem er Flyer vor dem Supermarkt verteilt, möchte er nicht führen. Bürger und auch Gruppen oder Ortschaften können mit ihm Kontakt aufnehmen. Einladungen zu Gesprächsrunden nimmt er gerne an, betont er. Doch sein 40-Stunden-Arbeitsverhältnis werde er wegen des Wahlkampfs nicht vernachlässigen.