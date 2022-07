2 Am 7. August wählt Enzklösterle einen neuen Bürgermeister – oder eine Bürgermeisterin. Foto: © kebox – stock.adobe.com

Sascha Eisenhut hat seinen Rückzug von der Bürgermeisterwahl am 7. August bekanntgegeben. Doch wenn die Fristen abgelaufen sind, ist das rechtlich gar nicht so einfach möglich.















Enzklösterle - Mit Sabine Zenker und Sascha Eisenhut stehen zwei Kandidaten auf dem Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl in Enzklösterle am Sonntag, 7. August. Und das wird auch so bleiben – auch wenn Sascha Eisenhut am Wochenende seinen Rückzug von der Kandidatur angekündigt hat.