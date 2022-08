1 Johannes Blepp verteilt sein Wahlprogramm. Foto: Blepp

Drei Kandidaten möchten die Bürgermeisterwahl in Bösingen gewinnen: der Amtsinhaber und zwei Herausforderer. Wie ist das Befinden sieben Wochen davor?















Link kopiert

Bösingen - Fünf Wochen nach dem Startschuss am 23. Juli ist die Zeit reif für ein erstes Zwischenfazit des Bürgermeisterwahlkampfes in Bösingen. Gewählt wird am 16. Oktober. Johannes Blepp antwortet auf fünf Fragen.

Wie liefen die ersten Wochen Ihres Wahlkampfes?

Sehr gut! Nach meiner Hochzeitsreise in den Kaiserstuhl bin ich direkt in den Wahlkampf eingestiegen. Die Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern machen mir Spaß. Ich bekomme positive Rückmeldungen, aber auch konstruktive Kritik und Anregungen für die Zukunft. Dafür bin ich besonders dankbar.

Was haben Sie bisher in Sachen Wahlkampf unternommen?

Anfang August habe ich zwei Ortsrundgänge für Herrenzimmern und Bösingen angeboten.

Aktuell gehe ich – meist begleitet von meiner Frau – in beiden Ortsteilen von Haus zu Haus und suche das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dabei verteile ich auch meine Wahlbroschüre, die einen Rückblick auf die Arbeit der vergangenen acht Jahre und einen Ausblick auf die zukünftigen acht Jahre bietet.

Auf welche Resonanz sind Sie gestoßen – in Bösingen und in Herrenzimmern?

Die Möglichkeit zum direkten Gespräch an der Haustüre wird von den Bürgerinnen und Bürgern geschätzt und auch gerne wahrgenommen.

Welche Themen beschäftigen die Bürger am meisten?

In Herrenzimmern erkundigen sich die Menschen beispielsweise nach der zweiten Zufahrt in das neue und große Wohngebiet "Eschle". Im kommenden Jahr ist der Bau der zweiten Zufahrt vorgesehen.

Beim Ortsrundgang in Herrenzimmern waren insbesondere die geplanten Windkraftanlagen ein Thema.

In Bösingen erkundigen sich einige nach dem Baubeginn für den neuen Supermarkt am Ortseingang. Zwischenzeitlich haben die Erschließungsarbeiten am 23. August begonnen.

Was planen Sie für die kommenden Wochen bis zum Bewerbungsschluss Mitte September?

Sobald ich die Gespräche an den Haustüren der Bürgerinnen und Bürger abgeschlossen habe, werde ich nach Ende der Sommerferien nochmals zwei weitere Ortsrundgänge mit anschließendem Bürgergespräch anbieten. Das Gespräch führte Andreas Pfannes.