1 Das Brautpaar: Bürgermeister Johannes Blepp mit seiner Frau Monruedee Foto: Hölsch

Es war das gesellschaftliche Ereignis am Wochenende: Bürgermeister Johannes Blepp und seine Frau Monruedee haben sich das Ja-Wort gegeben. Da war beim anschließenden Stehempfang vor der Kirche natürlich die ganze Gemeinde auf den Beinen, um zu gratulieren.















Bösingen-Herrenzimmern - Es war ein großer Tag für Bürgermeister Johannes Blepp und seiner Frau Monruedee. D kirchliche Trauung in der Jakobuskirche in Herrenzimmern, danach ein großer Stehempfang mit unzähligen Gratulanten auf dem Kirchvorplatz. Dazu lachte die Sonne vom Himmel und gab so ihren ganz eigenen Segen für das Hochzeitspaar und die Gesellschaft. ,

Euch musikalisch ein Höhepunkt

Der festlich gestaltete Hochzeitsgottesdienst hielt Pfarrer Hermann Barth. Für die Hochzeitsmesse hatte der Kirchenchor Herrenzimmern unter der Leitung von Peter Auginski, der auch als Organist die Stelle inne hatte, die Jakobus-Messe von F. Schöpf einstudiert. Eine weitere musikalische Bereicherung war die Arie Caro Mio Ben von G. Giordani sowie die Arie Ombra Mai Fu von G. F. Händel, die Hildegard Auginski mit ihrer herausragende Stimme darbot und so der Trauung musikalisch ihren Höhepunkt verlieh.

Beim Auszug aus der Kirche stand der Gemeinderat, eine Abordnung der Feuerwehr sowie Abordnungen aller Vereine der beiden Ortsteile Bösingen und Herrenzimmern mit einer Sonnenblume in der Hand, Spalier. Gemeinsam traten die Kinder der beiden Kindergärten auf und gratulierten dem kirchlich neuvermählten Paar.

Salutschüsse von den Schützen

Alexander Ohnmacht, Oberschützenmeister des Sportschützenvereins Bösingen, überbrachte auch für den Schützenverein Herrenzimmern die besten Glückwünsche. Und die kamen mit Wums: Kräftige Salutschüsse zu Ehren des Hochzeitspaares durften nämlich nicht fehlen.

Bernadette Stritt, stellvertretende Bürgermeisterin, mit ihrer Stellvertreterin Gudrun Müller gratulierten und übergaben ein besonderes Geschenk. Die beiden Ratsmitglieder und Vereinsringvorsitzenden Rainer Hezel und Michael Bantle schlossen sich ihren Vorrednerinnen an und beglückwünschten die Frischvermählten.

Stehempfang für die Bürger

Eine große Schar an Gratulanten folgte. Die Jugendkapelle "BöHe" unter der Leitung von Karin Krell sowie der Gesangverein Bösingen unter ihrem Dirigenten Manfred Mink gratulierten musikalisch dem Brautpaar. Der Stehempfang, zu dem alle Bürger eingeladen waren, war bestens Vorbereitet und zog sich in die Länge. Schließlich wollte jeder dem Ehepaar seine Glückwünsche überbringen.