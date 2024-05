1 Vertreter der Gemeinde, der Kommunalpolitik und die beteiligten Firmen sind zum Spatenstich für das Bürgerhaus in Schutterzell zusammengekommen. Foto: Goltz

Seit Jahrzehnten wünschen sich die Schutterzeller eine Begegnungsstätte, die Kultur und Sport verbinden soll. Jetzt wird das Millionen-Projekt umgesetzt. Mit dem symbolischen Spatenstich beginnen nun die Bauarbeiten des Bürgerhauses.









Der Bagger steht bereit, es kann nun losgehen mit dem Bau des Bürgerhauses in Schutterzell, auf das zahlreiche Neurieder lange warten mussten – sage und schreibe 25 Jahre. Zum symbolischen Spatenstich fanden sich am Donnerstagabend Vertreter der Gemeinde, der Kommunalpolitik sowie die zuständigen Büros und Firmen am Standort „Am Sportplatz“ ein, wo bis in anderthalb Jahren das neue Bürgerhaus fertiggestellt sein soll.