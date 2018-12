Bühlertal/Seebach Gemeinsam im Einsatz für den Umweltschutz

Bei der Klimakonferenz im polnischen Kattowitz suchen verschiedenste Experten nach Lösungen, die Umwelt besser zu schützen und pfleglicher mit natürlichen Ressource umzugehen. Dass dies auch auf kleinerer Bühne möglich ist, zeigt etwa der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord.

Der zieht anlässlich des "Internationalen Tags des Ehrenamts" an diesem Mittwoch eine positive Bilanz des ehrenamtlichen Engagements. So beteiligten sich in diesem Jahr rund 400 freiwillige Helfer an den "Herzenssache-Natur"-Aktionen im Naturpark, rund 50 mehr als im Vorjahr. Ziel der Einsätze ist es laut Mitteilung, einen Beitrag für den Erhalt der Schwarzwälder Natur- und Kulturlandschaft zu leisten und gleichzeitig Menschen und besonders auch Kinder und Jugendliche für den Schutz ihrer Umwelt zu begeistern.

Gemeinsam pflegten freiwillige Helfer historisch wertvolle Trockenmauern in Bühlertal (Kreis Rastatt), den Lebensraum des scheuen Auerhuhns im Stadtwald von Baden-Baden, Orchideenwiesen bei Ettenheim oder sie engagierten sich bei der Offenhaltung der Natur- und Kulturlandschaft etwa beim Landschaftspflegetag in Lautenbach (beide Ortenaukreis). "In diesem Jahr haben sich neben Privatpersonen und Vereinsmitgliedern auch wieder Mitarbeiter von Unternehmen an unseren Landschaftspflegeaktionen beteiligt, darunter die AOK Baden-Württemberg oder die Stadtwerke Rastatt", freute sich Yvonne Flesch, stellvertretende Naturpark-Geschäftsführerin und zuständig für das Projekt. "Freiwillige Helfer kann es nicht genug geben. Sie setzen sich für die Umwelt, ihre Heimat und letztlich für ihr eigenes Wohl ein. Gerade über die Beteiligung von mehr Unternehmen mit ihren Mitarbeitern würden wir uns besonders freuen – mit einer solchen Unterstützung können wir sehr viel bewegen", sagte Flesch.