Ein 17-Jähriger wird bei einer brutalen Attacke mit einer abgebrochenen Flasche in Ulm lebensgefährlich verletzt – nun hat die Polizei einen 24-jährigen Verdächtigen geschnappt.









Nachdem drei Jugendliche am späten Dienstagabend in Ulm von einem zunächst Unbekannten attackiert worden waren und einer der Jugendlichen dabei lebensgefährlich verletzt worden war, haben Polizisten nun einen 24 Jahre alten Verdächtigen festgenommen.

Wie die Beamten berichten, hielt sich der 24-Jährige gemeinsam mit seinen Begleitern - zwei 23-jährigen Männern und eine 23-jährigen Frau - am Dienstagabend im Bereich der Unterführung der B10 in der Ulmer Weststadt auf. Dort trafen sie gegen 23 Uhr auf die drei Jugendlichen, von denen einer 16 Jahre alt ist und zwei 17 Jahre alt sind.

Der 24-Jährige soll nach ersten Erkenntnissen einem der 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und dann mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt. Bei dem Schlag zerbrach die Flasche. Mit einem Teil der Flasche soll der 24-Jährige auf den zweiten 17-Jährigen eingestochen haben. Dadurch wurde der Teenager so schwer am Hals verletzt, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus kam. Er wurde am Mittwochabend operiert, sein Gesundheitszustand ist nach wie vor kritisch.

Die Kriminalpolizei bildete zur Klärung des Vorfalls eine Sonderkommission. Bereits am Mittwoch ergab sich ein Tatverdacht gegen den 24-Jährigen. Er wurde gegen 20.30 Uhr in seiner Wohnung in Ulm vorläufig festgenommen und am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei dauern - insbesondere auch zu den Hintergründen der Tat - an.