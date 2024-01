Tierischer Einsatz in Brühl: Jäger rettet Reh aus Eis

Feuerwehrkräfte retten am Sonntag in Brühl im Rhein-Neckar-Kreis ein Reh. Das Tier war im Eis gefangen. Mithilfe eines Jägers konnten sie es befreien.

Die Feuerwehr hat in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) ein im Eis gefangenes Reh befreit. Da es sich mit seinen Hufen nicht auf der Eisfläche bewegen konnte, kam es nicht mehr von selbst von der Hochwasserinsel herunter. Bereits seit einiger Zeit steht laut dem SWR ein Teil der Hanfäcker unter Wasser. Wegen der kalten Temperaturen hatte sich der Bereich in eine glatte Eisfläche verwandelt.

Am Sonntag gingen schließlich zwei Einsatzkräfte in Kälteschutzanzügen auf die Eisfläche, um dem erschöpften Reh zu helfen. Auch ein Jäger war vor Ort – er fing das Tier ein, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Reh wurde demnach mittags an einem sicheren Ort wieder freigelassen.