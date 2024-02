König Charles ist an Krebs erkrankt

König Charles III. ist an Krebs erkrankt (Archivfoto).

Der britische König Charles III. war kürzlich im Krankenhaus. Er wurde an der Prostata operiert. Nun wurde bei ihm eine „Form von Krebs“ diagnostiziert.









Der britische König Charles III. ist laut Angaben des Buckingham-Palastes an Krebs erkrankt. Bei seinem jüngsten Krankenhausaufenthalt wegen einer gutartigen Vergrößerung der Prostata sei ein gesondertes Problem aufgetreten, teilte der Palast in London am Montag mit. Bei Tests sei „eine Form von Krebs“ festgestellt worden.