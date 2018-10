Brigachtal Zugausfälle sorgen für Frust

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Geduld von Christian Lehberger ist am Ende. Denn der Vater zweier Kinder aus Brigachtal ist, wie 20 weitere Eltern, die er in der Gemeinde vertritt, von den Ausfällen des Ringzuges seit Beginn des Schuljahres ziemlich genervt. "Das ist schon zur täglichen Zerreißprobe geworden", berichtet Lehberger. Denn immer wieder würden die Kinder auf der Strecke Donaueschingen nach Villingen auf ihrem Schulweg im Stich gelassen.

"Bereits am zweiten Schultag, dem Tag an dem die Fünftklässler das erste Mal ihren neuen Schulweg zu einer weiterführenden Schule antreten durften – ohnehin aufgeregt und verunsichert – disponierte der Betreiber der Bahnstrecke den Zug kurzerhand um und setzte somit die wartenden Kinder in ihrer Hilflosigkeit und Angst am Bahnhof aus", beklagt der Vater. Für die Eltern sei das nicht nur ärgerlich, man mache sich auch Sorgen um die Sicherheit der Zöglinge.

Vielfach müssten die Eltern dann spontan die Fahrt zur Schule organisieren. "Das sind oftmals berufstätige Eltern, die sich fälschlicherweise auf die Zuverlässigkeit eines Transportunternehmens verlassen haben." Auch er selber sei schon von der Arbeit wieder nach Hause gefahren, um als "verrufenes Elterntaxi" einzuspringen. Lehberger: "Dabei bergen diese Elterntaxis ja auch einige Gefahren". Zu einem "Sicheren Schulweg", für den das Land Baden-Württemberg gerade mit einer Aktion wirbt, würden die Zugausfälle deshalb sicherlich nicht beitragen.