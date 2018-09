Brigachtal Umfangreiche Erneuerungen

Brigachtal. Ehrenvorsitzender Max Hirt sprach von einem Neuanfang der Vereinsaktivitäten, die mit einer Renovierung und Neugestaltung der vereinseigenen Sportanlage einhergeht. "Nach dem Abstieg in die zweite Bundesliga erfolgte nach 17-jähriger Erstklassigkeit ein Umdenken der Verantwortlichen." Ehrenvorsitzender Max Hirt verwies darauf, dass der sportliche Erfolg mit dem erhofften sofortigen Wiederaufstieg weiter im Fokus stehe. Parallel dazu sei jedoch von Bedeutung, den Kontakt zur Bevölkerung zu festigen. Die Nachwuchsförderung und den Reiz des Schießsports allen interessierten Personen zu ermöglichen, welche die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, sind weitere Ziele.

In Hirts 40-jährige Amtszeit als Vorsitzender fiel unter anderem der Aufstieg in die erste Bundesliga und der Bau der Vereinsanlage zwischen 1968 und 1971, die Luftgewehrhalle folgte 1985. Bei seinen Kenntnissen lag es nahe, dass er auch als Bauleiter der Erneuerung der Anlage wirkt. Hirt unterteilt die Renovierungsarbeiten in fünf Kategorien deren Volumen 180 000 Euro beträgt. Der in die Jahre gekommene Maschendrahtzaun, der das Vereinsgelände eingrenzt, ist bereits durch einen modernen Industriezaun ersetzt. "Ohne das Engagement unserer ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder, könnten wir die Baumaßnahmen nicht stemmen", erläutert Hirt einen Grundsatz, der auch für alle weiteren Bauvorhaben und gestalterischen Maßnahmen an der Vereinsanlage gilt. Zu diesen zählt nach der Aufnahme der Bogenschützen als eigenständige Abteilung auch die Herstellung eines neuen Zugangs zwischen dem Schützenhaus und dem Bogenschießplatz.

Eine größere Investition, die mit Hilfe von Eigenleistungen erfolgte, war die Anbringung der 1,80 Meter hohen und 20 Meter langen Hochblenden aus Holz im Kleinkaliberstand. Weitere Projekte betreffen die Erneuerung der in die Jahre gekommenen elektronischen Anlagen und die Beleuchtung in der Luftgewehrhalle.