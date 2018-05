Brigachtal Sechs Verteiler werden aufgerüstet

Brigachtal. Nach fast zehn Jahren will die Telekom die Gemeinde mittels Vectoringtechnik flächendeckend mit bis zu 250 Megabits/Sekunde im "download" versorgen, so Klaus Domscheit, Regionalmanager der Telekom.

Die Vectoringtechnik beseitigt elektromagnetische Störungen und soll die Kupferleitungen schneller machen. Hierzu müssen sechs bestehende Verteilerkästen mittels Glasfaserleitung angebunden werden. Es werden entsprechende Tiefbaumaßnahmen und die Aufrüstung dieser Verteilerkästen durchgeführt. Die Verteilerkästen werden über Glasfaserkabel angefahrenen, über vorhandene Kupferleitungen versorgt und das Signal mittels Kupferkabel in die jeweiligenin die Haushalte geleitet.

Die sechs Verteiler stehen an der Marbacherstraße Ecke Friedhof, im Öschleweg, an der Kälberweid, in der Steigstraße, in der Überaucherstraße und an der Siedlerstraße. An der zuletzt genannten soll eine Alternative gefunden werden. Gesetzlich abgesichert sind diese Maßnahmen durch das Telekommunikationsgesetz, das eigentlich dafür geschaffen wurde, "damit jeder Bürger Glasfaser bekommt", so Ortsbaumeister Patrick Lutz. Sollte der Gemeinderat den Antrag der Telekom ablehnen, könnte diese Schadenersatz verlangen.