Brigachtal Mit dem Gabelstapler aufgestellte Reifen balancieren

Der Umgang mit den kräftigen und wendigen Arbeitsgeräten ist eigentlich keine emotionale Angelegenheit, der profane und immer wieder auch harte Broterwerb lässt grüßen. Bei Thomas Käfer ist es aber ein klein wenig anders. Die vierrädrigen Hubwerkzeuge sind dem in Deißlingen beschäftigten "Flurförder-Fahrzeugführer" doch etwas ans Herz gewachsen, die Teilnahme an Geschicklichkeits-Wettbewerben ist eine fast logische Folge.

Vor dreieinhalb Monaten bewies der Brigachtaler in Zimmern ob Rottweil ein geschicktes Händchen und bugsierte sich mit scharfen Augen und ruhigem Puls auf den ersten Platz des Schöler-Cups, mit diesem Ergebnis war nicht zu rechnen. Käfer hat überwiegend aus Spaß teilgenommen, die Prüfungen letztlich aber besser als die Konkurrenz bewältigt. Nun also geht es an den Main, beim anstehenden Cup sind unter anderem die Deutsche Meisterschaft und die International Championships ausgeschrieben. Wie weit der Brigachtaler Staplerspezialist kommt muss sich zeigen, ein gewisser Ehrgeiz ist aber auf jeden Fall entfacht. Der anstehende Wettbewerb in Aschaffenburg ist namhaft und wird jetzt zum 14. Mal ausgetragen, auf dem Schlossplatz der nach Würzburg zweitgrößten Stadt im Regierungsbezirk Unterfranken kommen rund 15 000 Zuschauer zusammen. Mit den Gabelzinken "Türme" aus Kartons bauen, Ballons platzen lassen oder fahrend aufgestellte Reifen balancieren – nicht nur Thomas Käfer ist gefordert. Innerhalb der International Championships treten auch etliche Konkurrenten aus Übersee an, in Aschaffenburg werden erneut etwa 20 Teams erwartet. Thomas Käfer hat sich Urlaub genommen und fährt damit nicht direkt vom Arbeitsplatz zum Staplercup. Am Montag, 1. Oktober, geht es für ihn in Deißlingen mit dem besagten Broterwerb wieder weiter – vielleicht wird er in seinem Betrieb sogar als neuer Deutscher Meister begrüßt.