Brigachtal (flo). Die Kindertagesstätte Bondelbach in Überauchen ist nun schon zum dritten Mal in neun Jahren mit der Caruso-Plakette ausgezeichnet worden und demonstriert einen überdurchschnittlichen Bezug zu Gesang und Musik. "Die vom Chorverband Schwarzwald-Baar verliehene und auch etwas traditionsgebundene Auszeichnung gibt es nur, wenn in Erziehungseinrichtungen viel gesungen und auch musiziert wird. Bei uns in Überauchen machen wir das täglich", freut sich die Kita-Leiterin Brigitte Willmann. Von Verbandsseite schritt der Pfohrener Verbandsvizepräsident Ernst Engesser zur Tat und brachte die Plakette nach Überauchen.