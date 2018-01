Brigachtal Lustige Geschichten aus dem Ort

Vorne drauf gibt es gleich einen Augenschmaus, die beiden Vorsitzenden werden als Dinosaurier aufs Korn genommen. Nicht fehlen darf der Dritte im Bunde, Manfred Maier, der Vize-Boss.

Es werden viele närrische Geschichten erzählt, beispielsweise, dass Rainer Wagner aus dem Belli als Pfarrer Feigenbutz gehalten wurde. Die lustigen Bilder zeigen eine verblüffende Ähnlichkeit. Die weiteren Termine der Narren sind vielfältig. Am Sonntag, 1. Februar, geht es zum Umzug nach Donaueschingen. Mit dem Schmotzigen Dunnschtig ist der erste Höhepunkt der Fasnacht erreicht. Um 9 Uhr ist die Schülerbefreiung mit Rathausstürmen und Narrenbaum stellen. Nachdem der Bürgermeister seinen Schlüssel an die Narren abgegeben hat, ist um 14 Uhr der Kinderball in der Halle in Klengen und um 19 Uhr der Hemdglonkerumzug durch Brigachtal.

Ein Großereignis wird der Zunftball am 9. Februar, 20 Uhr, sein. Ab 27. Januar, 9 Uhr gibt es beim Edeka Weißmann Karten im Vorverkauf. Am Fasnachtsmentig erreicht die Brigachtaler Fasnet um 14 Uhr ihren Höhepunkt mit dem großen Umzug. Am Dienstag endet die Fasnacht mit dem Narrenbrunnenabbau um 18 Uhr.