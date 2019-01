Die Fasnet ist nun auch in Brigachtal für alle offenkundig, der Narrenbrunnen gesetzt. Die beiden Traditionsfiguren Strohmann und Strohhansel nehmen hier quasi ein Sonnenbad und harren der Dinge. Ab dem auf den 28. Februar fallenden "Schmutzigen" wird vor Ort wieder kräftig Gas gegeben und das bekannte "Hoorig Miau!" ist zu hören. Vorab läuft sich die Narrenzunft am Sonntag, 27. Januar, mit der Teilnahme am Jubiläumsumzug der Tennenbronner Erzknappen warm. Auch das am Wochenende, 9. und 10. Februar, abgehaltene Freundschaftstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV) in Eisenbach ist in den Kalendern der Brigachtaler markiert. Am Sonntag, 17. Februar, steht als weiterer Vorlauf der Besuch des Narrentreffens in Bad Dürrheim an, in der Folge zentrieren sich die munteren Gesellen in ihrer Heimatgemeinde und unter den Fasnetbändeln. Foto: Hahnel