Brigachtal Gesangsverein Brigachtal überzeugt

Auf der Kirchdorfer Bühne lagen die Gummistiefel des passionierten Anglers Rudi herum, Simon klopfte die schmutzigen Fußballschuhe auf dem Tisch aus, Jäger Hermann lagerte ein geschossenes Reh in der fiktiven Wäscheküche zwischen - in der Folge türmten sich nicht allein die Flaschenberge. Gekonnt und passend überzeichneten die Schauspieler Gombolds Charaktere und drifteten bei Bedarf auch ins Banale ab, so darf Landtheater sein, auch wenn es im Advent präsentiert wird!

Das Durcheinander näherte sich seinem Ende, und der Denkzettel – vor allem für Rudi – zeichnete sich ab, der Dreiakter gewann abschnittsweise an Fahrt und ließ das Publikum nicken und klatschen. Achim Bartler erspielte sich als Rudi wiederholt Zwischenapplaus und steigerte sich von Minute zu Minute, beim Anblick von Harald (Daniel Engler), dem Komplettveganer und neuen Freund von Rudis und Gerdas Tochter Tina (Heike John), schlug so mancher gar die Hände vors Gesicht.

Die Auszüge: "Wenn man 28 Jahre verheiratet ist, braucht man nicht mehr an Wunder glauben." oder "Lieber faul und satt als fleißig und hungrig." sowie "Ach, Blumen zum Hochzeitstag. Die kosten ein Vermögen und landen nach drei Tagen im Dreckeimer."