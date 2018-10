Brigachtal Fridi Miller steht auf dem Wahlzettel

Brigachtal (mae). Nun ist es amtlich: Fridi Miller, derzeit auch OB-Kandidatin in Villingen-Schwenningen, steht auch in Brigachtal zur Wahl. Der Gemeindewahlausschuss habe in der jüngsten Sitzung die Kandidatur bestätigt, erklärt Yvonne Roth vom Hauptamt der Gemeinde. Die 49-Jährige hätte laut Roth zwar während der Einrichtungszeit die Möglichkeit gehabt, ihre Kandidatur zurückzuziehen, sie sei jedoch zu spät dran gewesen. Dabei hatte die Dauerkandidatin erklärt, dass sie sich von einem Bürger aus Brigachtal "ausgenutzt fühlt" und deshalb nicht auf dem Wahlzettel stehen möchte. "Dann sollte es wohl so sein, dass ich noch auf dem Stimmzettel für das Brigachtal stehe", kommentiert Miller die Tatsache und wendet sich zugleich an die Wahlberechtigten in der Gemeinde: "Ich rufe nun alle Bürger vom Brigachtal auf, die Protest gegen die Mauscheleien in der großen Politik erheben wollen, mir ihre Stimme zu geben, um ein Zeichen zu setzen, für die Familie, für die Liebe und den Frieden."