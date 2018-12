Brigachtal Fischer kriegt von seiner Frau auf die Mütze

Selbstverständlich geht es auch dieses Jahr nicht ohne diverse Verstrickungen im Laufe der Vorstellung. Die Theaterspieler gaben an, selten so gelacht zu haben – und das bereits während der gesamten Proben. Restkarten für die beiden Abendvorstellungen gibt es an der Abendkasse. Die Generalprobe am Samstagnachmittag um 14 Uhr ist für Kinder und Senioren kostenlos. Die Hauptvorstellungen beginnen am Samstag, 15. Dezember, um 20 Uhr, Hallenöffnung ist bereits um 18.30 Uhr, und am Sonntag um 19 Uhr, hier öffnet die Halle auch eineinhalb Stunden vorher. Der Eintritt kostet acht Euro.