Brigachtal Es war ein bewegtes Jahr 2017

Zum Thema Lärm und Verkehr habe der Schwerpunkt auf der Einführung von Tempo-30er-Zonen gelegen: in den Wohngebieten, punktuell in der Hauptstraße, und aktuell fast auf der gesamten Marbacher Straße. Weitere Themen waren die Verminderung des innerörtlichen Verkehrs aufgrund des Steinbruchbetriebs, die Initiative "Ortsumfahrung Brigachtal/Marbach" mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie und deren modifizierte Fassung mit einer Osttangente anstatt der Westtangente Klengen/Kirchdorf.

Aktuell angestrebt werde die veränderte Verkehrsführung per Anbindung Ost an die Bundesstraße B 33 über das Gewerbegebiet Kreuzäcker. Auch in den Bereich Verkehr fällt die mögliche Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Überauchen über die Ortskernsanierung mittels der Förderung des Landessanierungsprogramms. Zudem erwähnt Schmitt die Antragstellung zur ELR-Förderung, um die Ortsdurchfahrt Klengen/Kirchdorf umzugestalten.

Beim Thema Bildung und Betreuung stünde Brigachtal ebenso gut dar. Im Fokus habe der Ausbau und die Stärkung der Ganztagsbetreuung in den Kindertagesstätten und an der Grundschule gestanden. Vollzogen wurden die Sanierung des Schulgebäudes und der Neubau der Kindertagesstätte Froschberg.