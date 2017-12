Brigachtal Ein Kulturjahr im Rückblick

Sie sind rar geworden, die Gottesdienste in der einstigen Pfarrkirche, die viele Jahrhunderte das pastorale Zentrum für die Orte links und rechts der Brigach zwischen Donaueschingen und Villingen war. Der Gottesdienst zum Beginn des "Kulturellen Herbstes" in der St. Martinskirche ist heute etwas Besonderes. Er weckt Erinnerungen bei den Bürgern, die vor Jahrzehnten in dieser Kirche getauft, zum ersten Mal zur Kommunion gegangen, gefirmt oder hier geheiratet haben. Deshalb freuten sich die Veranstalter, dass Pfarrer Dominik Feigenbutz den sonntäglichen Gottesdienst am 17. September, um 18.30 Uhr von der Allerheiligenkirche in die Martinskirche verlegt.

Den musikalischen Part hat die Band Andiamo aus Achern übernommen, die sich dem modernen geistlichen Lied verpflichtet sieht. Stefanie Kirner aus Neustadt hat mit ihrem "Zauber der Harfe", von melancholisch bis flott in eine "wunderbare Welt der Sinne entführt". Pro Musica aus Villingen-Schwenningen wartete mit einem schönen Konzert zum Thema Symphonisches aus dem Barock auf, mit ihrer Solistin Ximena Poveda. Waren hier die Instrumente der Mittelpunkt, so war dies bei Collegium Cantorum aus Rottweil die herrliche Stimmen.

Die Stimmphoniker aus dem Züri-Oberland, das Männerensemble wusste unter der Leitung von Angela Gäweiler die Gäste mit ihrem Gesang am Kilbigsamstag zu begeistern. Ihr Repertoire reichte von den Comedian Harmonists über Udo Jürgens bis zu ihrem Klassiker "Dini Seel ä chli la bambälä la".