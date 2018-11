Brigachtal. Wie die Gemeindeverwaltung informiert, wurde die Baustelle in der Marbacher Straße beim Gasthaus Löwen bereits am Mittwoch im Laufe des Tages wieder freigegeben. Die Bushaltestelle bei der alten Apotheke in Fahrtrichtung Villingen werde dann ab heute, Donnerstag, regulär bedient. Am 28. November sei nochmals für den einen Tag eine halbseitig Sperrung notwendig mit derselben Umleitung. Auch die Bushaltestelle bei der alten Apotheke in Fahrtrichtung Villingen werde dann wieder für den einen Tag auf Höhe der Ausfahrt des Netto-Marktes platziert.