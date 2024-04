1 Die Kriminaltechniker untersuchten den Brandort in einer Schwenninger Tiefgarage auf Spuren. Hier war ein BMW in Flammen aufgegangen. Foto: Marc Eich

Einen außergewöhnlichen Fall von Brandstiftung hat das Amtsgericht VS zu verhandeln. Auf der Anklagebank nimmt ein Feuerwehrmann aus Schwenningen Platz, dem vorgeworfen wird, das eigene Auto angezündet zu haben.









Mehr als ein Jahr, nachdem in einer Tiefgarage in der Alten Poststraße in Schwenningen ein BMW in Flammen aufging, muss sich ausgerechnet ein Angehöriger der Feuerwehr wegen Brandstiftung vor dem Amtsgericht in Villingen verantworten.