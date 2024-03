1 Eingang der Tesla Fabrik "Gigafactory Berlin-Brandenburg". Foto: Christophe Gateau/dpa

Grünheide - Die Polizei geht nach dem Stromausfall in der Nähe der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin einem Anfangsverdacht der Brandstiftung nach. Das sagte ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage.