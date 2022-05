1 Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in Weigheim aus. Foto: pixabay

Bei einem Brand am Dienstag Nachmittag in der Mühlhauser Straße in Weigheim wurde die Garage völlig beschädigt. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.















VS-Weigheim - Um 14.17 Uhr ging der Notruf in der Leitstelle ein. Freiwillige Feuerwehr, DRK und Polizei steuerten den Einsatzort in der Mühlhauser Straße in Weigheim an.

Nachbarhaus auch beschädigt

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge brannte eine Garage völlig aus. Ein Auto, ein VW Beettle, sei völlig zerstört worden. Durch die Hitze seien am Nachbarhaus die Fassade und Rolläden in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Ursache des Brandes sei noch unklar, sagte Polizeisprecher Dieter Popp auf Anfrage unserer Redaktion. Ersten Schätzungen zufolge bezifferte er den Gesamtschaden des Brandes auf rund 100 000 Euro.

Bei dem Brand habe sich ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr leicht verletzt. Er sei vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) behandelt worden.