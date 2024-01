Feuerwehr auch am Abend noch vor Ort

Brand mit vier Verletzten in Oberndorf

5 Ein Absperrband sichert das Gelände ab. Foto: Corinne Otto

Das Feuer in einem Haus im Oberndorfer Teilort Hochmössingen am Samstagmorgen hat verheerende Schäden angerichtet. Auch am Abend sind noch Einsatzkräfte vor Ort.









Nach dem großen Brand in Hochmössingen am Samstagmorgen ist die Feuerwehr auch am Abend noch zur Überwachung vor Ort, um sicherzustellen, dass kein Feuer mehr auflodert.