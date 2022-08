4 Zu einem Küchenbrand ist es in der Kochlöffel-Filiale in der Niederen Straße in Villingen gekommen. Foto: Neß

Zu einem Großeinsatz ist es am Montagmorgen in der Niederen Straße in Villingen gekommen.















VS-Villingen - Um 10.11 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein, berichtet Einsatzleiter Andreas Leute. Einsatzort war die Kochlöffel-Filiale in der Villinger Innenstadt. Dort ist es in der Küche im Thekenbereich zu einem Brand gekommen, schildert Leute. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute hatte sich inzwischen dichter, schwarzer Rauch gebildet.

Vor Ort habe man die Bewohner in den Stockwerken über der Kochlöffel-Filiale sofort herausgeklingelt, so der Einsatzleiter. Glücklicherweise sei der Brand jedoch lokal geblieben und nicht auf ein weiteres Stockwerk übergegriffen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit einer massiven Rauchentwicklung konfrontiert, konnten den Brand aber mit einem Rohr in den Griff bekommen. Was genau den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Leute vermutet, dass eines der Restaurant-Geräte die Ursache war.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich zwei Angestellte in der Filiale. Sie haben das Restaurant selbst verlassen. Das Deutsche Rote Kreuz kümmerte sich vor Ort um die Betroffenen, die unter Schock standen.

Die Feuerwehr war mit einem Löschzug und knapp 20 Mann im Einsatz.