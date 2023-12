Haus in Flammen - Feuerwehr mit 80 Kräften im Einsatz, Straße gesperrt

Brand in Rosenfeld

1 Ein Feuer in Rosenfeld sorgt für einen Großeinsatz. Foto: Feuerwehr Rosenfeld

Flammen schlagen aus dem Dachstuhl: Ein Feuer in Rosenfeld hat am Freitagmorgen die Feuerwehr auf den Plan gerufen.









Ein Brand in Rosenfeld beschäftigt derzeit noch zahlreiche Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl eines Einfamilienhauses bereits in Vollbrand. Eine Person wurde nach Angaben der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet und mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Eine Nachbarin hatte den Brand entdeckt.