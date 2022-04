1 Die Feuerwehr hatte gut zu tun, um dem Brand in der Oberndorfer Schützensteige Herr zu werden. Foto: Buck

Oberndorf - Brandgeruch liegt am Donnerstagabend über der Oberndorfer Oberstadt. In der Schützensteige steht das Erdgeschoss eines Bürogebäudes in Flammen. "Schon bei der Anfahrt war starke dunkle Rauchentwicklung zu sehen", berichtet Stadtbrandmeister Manuel Suhr vor Ort. Die Feuerwehr wurde gegen 19.05 Uhr alarmiert und eilte binnen Minuten zum Ort des Geschehens. Auf Grund der besonderen Verkehrslage mit Einbahnstraße in der Oberstadt, musste die Polizei die Straße sperren, um Platz zu machen für die Einsatzfahrzeuge der Wehr. Suhr berichtet von "offenen Flammen" im Eingang des Gebäudes. Zwei Atemschutztrupps rückten dem Feuer und dem Rauch sofort im Innenangriff zu Leibe. Paralell wurde noch die Drehleiter samt Flutlicht in Position gebracht – "zur Sicherheit", wie der Stadtbrandmeister sagt. Die Feuerwehrleute hatten Bedenken, dass sich das Feuer weiter Richtung Giebel des Gebäudes fressen könnte. Das blieb jedoch aus.

Keine Personenschäden

"Durch das schnelle Eingreifen konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden", sagt Suhr. Glücklicherweise kamen beim Brand keine Personen zu Schaden, der Sachschaden ist allerdings beträchtlich. Das Feuer hatte sich nämlich bereits an der Tür in Richtung Decke ausgebreitet, die auch Feuer fing. "Wir haben dann die Zwischendecke zum ersten Obergeschoss geöffnet und Glutnester abgelöscht", berichtet Suhr von der buchstäblich brandgefährlichen Lage. Denn die Wärmebildkamera hatte schon angeschlagen. Gegen 20.30 Uhr rollten die Feuerwehrmänner bereits die Schläuche wieder ein, die Gefahr war gebannt. Zur Brandursache gibt es noch keine genauen Erkenntnisse, die Polizei wird ab Dienstag ermitteln. Der Erstverdacht von Feuerwehr und Polizei: ein technischer Defekt.

Die Feuerwehr Oberndorf war mit den Abteilungen Kernstadt und Aistaig im Einsatz, insgesamt rückten zehn Fahrzeuge mit 46 Feuerwehrleuten in die Schützensteige aus. Außerdem war die DRK-Bereitschaft Oberndorf mit zwei Fahrzeugen angefahren. Besonders knifflig am Einsatz war die beengte Situation sowie der Durchgangsverkehr nahe des Eiscafés, wie Suhr sagt. Letzteres Problem löste allerdings die Polizei, die mit vier Streifen im Einsatz war und die Oberstadt sperrte. Am Schluss wurde das Gebäude noch mit Platten verschlossen und von der Polizei versiegelt. Die Ordnungshüter werden dann ab Dienstag die genaue Brandursache sowie den Sachschaden ermitteln.