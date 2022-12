Holzlager neben Wohnhaus steht in Flammen

Brand in Nagold-Gündringen

2 Das Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl konnte verhindert werden. Foto: Kreisfeuerwehrverband Calw

Am Mittwochnachmittag ist die Feuerwehr zu einem Brand eines Holzlagers im Nagolder Ortsteil Gündringen ausgerückt. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden.















Nagold-Gündringen - Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen ist von einem Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro auszugehen.

Kurz vor 16 Uhr ging der Alarm ein. Nach wenigen Minuten waren die ersten Einsatzkräfte unterwegs und stellten bereits auf der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung fest. Beim Eintreffen am Brandobjekt befand sich ein angrenzendes Holzlager zum Wohnhaus bereits im Vollbrand.

"Aufgrund der Brandausdehnung, die Flammen haben bereits auf die Fassade des Hauses übergegriffen, nahmen wir umgehend von zwei Seiten mit je einem Angriffstrupp die Brandbekämpfung vor", so der Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant der Feuerwehr Nagold Thomas Reiff. "Parallel verschaffte sich ein weiterer Angriffstrupp Zugang in das Wohnhaus und suchten die Zimmer nach Personen ab, sowie kontrollierten diese mit einer Wärmebildkamera nach Hitze- bzw. Rauchentwicklungen", führt Reiff weiter aus.

"Da von der Hausfassade aus der Brand auf das Dachgeschoss überzugreifen drohte, brachten wir gleichzeitig die Drehleiter mit einem weiteren Strahlrohr und einer Wärmebildkamera in Stellung. So hatten wir das Brandgeschehen von oben im Blick und konnten jederzeit eingreifen", ergänzt Reiff das Vorgehen der Wehr.

Dachstuhlbrand verhindert

Die Wasserversorgung wurde über vier Leitungen aus zwei Hydranten sichergestellt und brachte mit den insgesamt vier Angriffstrupps den gewünschten schnellen Erfolg. Bereits nach knapp 30 Minuten konnte Feuer aus gemeldet werden. Das Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl und somit in das Wohnungsinnere konnte in letzter Minute, durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, verhindert werden, lobt der Einsatzleiter in der abschließenden Lagebesprechung die Einsatzkräfte vor Ort.

Die Nachlöscharbeiten sowie Aufräumarbeiten waren gegen 17.30 Uhr beendet. Die Feuerwehren aus Nagold waren mit sieben Fahrzeugen und 42 Feuerwehrkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und fünf Sanitätskräften. Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.