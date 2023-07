1 Unter anderem über die Drehleiter wird das Feuer im Dachstuhl bekämpft. Foto: Günther

Ein Feuer greift von einem Balkon auf den Dachstuhl über. Mit einem Dutzend Fahrzeugen und mehr als 70 Kräften rückt die Rottweiler Feuerwehr am Dienstagmittag in die untere Schramberger Straße aus. Ein Alptraum wird Realität, sagt eine Bewohnerin.









Bis das erste Feuerwehrfahrzeug vor dem Haus stoppt, dauert es keine zehn Minuten. Doch die fühlen sich für Nancy Schöpping entsetzlich an. „Zehn Minuten können so lang sein“, sagt die Frau, die jetzt am Bordstein sitzt und nur zusehen kann, wie Feuerwehrleute ihre Arbeit machen. In der Luft liegt scharfer Brandgeruch, die Straße ist verstopft mit Feuerwehrautos, Wasser läuft über den Asphalt, Blaulicht flackert, überall sind Männer und Frauen in Einsatzkleidung an Schläuchen und Pumpen beschäftigt oder hantieren mit Atemschutz.